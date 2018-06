L'Islanda gela l'Argentina

Lionel Messi (FOTOGRAMMA)

L’Argentina stecca all’esordio mondiale e non va oltre l’1-1 contro l’Islanda nel match valido per il girone D disputato alla Otkrytiye Arena di Mosca.

Nel primo tempo il vantaggio per l’Albiceleste viene firmato da Aguero al 19esimo; 4 minuti più tardi il pareggio di Finnbogason. Nella ripresa i vice campioni del mondo fanno la partita ma non riescono a scardinare il fortino islandese. Poi, al 64esimo, grande occasione per l’Argentina per tornare in vantaggio: Messi va sul dischetto ma si fa parare il calcio di rigore.