Lisa Fusco oggi è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e fra una chiacchiera e l’altra si è commossa ricordando suo padre morto.

La subrettina (vittima di una gaffe in diretta TV che pochi hanno notato), alla Toffanin ha dichiarato di essere rimasta molto delusa da Alfonso Signorini e che non sa se lunedì andrà in trasmissione: “Non so se lunedì sarò presente nello studio del Grande Fratello Vip. Mi aspettavo maggiore tutela da Signorini”.

Lisa ha poi ricordato i vari provini fatti prima di entrare al GF Vip:

“Ho impiegato 4 anni a fare il GF Vip. Mi chiamavano ogni anno per poi non prendermi. Quest’anno gliel’ho detto: “Se non mi prendete, non mi chiamate il prossimo anno. Spendo 100 euro per fare questo provino ogni volta e i soldi non crescono sull’albero”. Mio padre mi disse attraverso la stampante che avrei partecipato al Gf Vip e così è andata. Ha fatto tanti sacrifici per noi, non comprava niente per sé pur di dare il necessario a noi. Quando ho cominciato a guadagnare volevo fargli dei regali ma non li ha mai voluti. È stato un padre esemplare, innamorato della sua famiglia”.