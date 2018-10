Io vi avevo avvisato che le Bimbe di Giulia stavano organizzando l’uscita di Lisa Fusco e così è stato.

La soubrettina nei mesi scorsi è stata insultata e minacciata da alcune Bimbe, tanto che ha dovuto denunciarle.

Ieri sera dopo la sua uscita la Fusco ha anche rivelato di aver ricevuto messaggi squallidi da alcune fan della De Lellis: “Le Bimbe non dimenticano”, “Le Bimbe non perdonano, ti faremo uscire”.

C’è da dire che nemmeno Lisa si è risparmiata e dopo essere stata insultata ha risposto con altre offese. Ieri sera su Twitter sono finiti gli screen di due messaggi non proprio carini scritti dall’ormai ex gieffina.





#GFVIP la Salemi in lacrime: “Lisa è una persona profonda sensibile”. Lol pic.twitter.com/8QiRfBVnrW — I_am_Gipsy (@am_gipsy) 1 ottobre 2018

“Ho avuto qualcosa con le bimbe di Giulia De Lellis” #GFVIP pic.twitter.com/fl4GQpnVsb — алессия…🥀 (@aleeeebetti) 1 ottobre 2018

“LE BIMBE DI GIULIA NON DIMENTICANO” aiuto 😂😂 #GFVip — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 1 ottobre 2018

Lisa non si scherza con le bimbe di Giulia il suo esercito è troppo potente #GFVip pic.twitter.com/S5c7IeHURj — darth_nihil (@darth_nihil) 1 ottobre 2018