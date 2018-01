La procedura avviata dall’Irlanda per incassare i 13 miliardi di euro che Apple deve pagare dopo la condanna della Commissione europea potrebbe richiedere più tempo del previsto.

Il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha fatto sapere che il primo pagamento da parte di Apple potrebbe arrivare solo nel secondo trimestre dell’anno, in ritardo rispetto a quanto richiesto dalla Commissione europea. La “colpa” non è di Apple, ma dell’Irlanda che non ha ancora messo a punto il sistema per poter ricevere questa ingente somma di denaro.

In un incontro a Strasburgo, il primo ministro si è anche opposto alle accuse secondo le quali il sistema fiscale irlandese sta danneggiando l’economia dei paesi vicini. Per quanto riguarda il recupero dai 13 miliardi di euro, un portavoce del ministero delle finanze irlandesi fa sapere che il governo sta ancora selezionando le persone responsabili che avranno il compito di custodire e gestire tale somma. Per questo motivo, il primo pagamento di Apple avverrà solo nel secondo trimestre del 2018 in un apposito fondo di garanzia.