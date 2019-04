“Lunghi e scroscianti” applausi al Teatro Massimo di Palermo al termine della prima di Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart, finora presente a Palermo solo nel 1983 al Politeama. La regia è di Pier Luigi Pizzi, tornato a Palermo dopo diversi anni con questo spettacolo nato per il Teatro delle Muse di Ancona di cui firma anche scene e costumi, per il giovane direttore israeliano Daniel Cohen, che al Teatro Massimo ha diretto ‘A Midsummer Night’s Dream’ di Britten, e per il cast, che vedeva nei ruoli principali René Barbera, tenore che a Palermo è già stato protagonista ne La Cenerentola rossiniana e ne La traviata e che era al debutto come Idomeneo, la giapponese Aya Wakizono vocalmente e fisicamente immedesimata nel ruolo en travesti di Idamante, Carmela Remigio, dolcissima interprete della principessa troiana Ilia, di ritorno a Palermo dove ha fatto il suo debutto in teatro, ed Eleonora Buratto, affascinante Elettra in un audace abito viola.

