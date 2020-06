Una novità discografica attesa. L”Otello’ di Verdi interpretato da Jonas Kaufmann e diretto da Antonio Pappano alla guida di Orchestra e Coro di Santa Cecilia è uscito per l’etichetta Sony Classical. Una nuova lettura “che si può fare solo con Kaufmann perché quando sei alle prese con un titolo iconico come ‘Otello’ devi creare una nuova interpretazione senza paura di entrare in una specie di discussione con i capolavori per dare loro vita”, dice Pappano durante la presentazione in streaming cui hanno partecipato più di cento giornalisti da tutto il mondo e durante la quale è stato trasmesso un omaggio del Coro della fondazione che, negli ultimi giorni del lockdown, ha realizzato in remoto un video, con la direzione di Pappano, che mostra i 56 artisti del Coro che intonano ‘Fuoco di gioia’, tratto dal I atto del capolavoro verdiano, che si alternano alle riprese di backstage durante la registrazione dell’opera all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

