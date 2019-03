Per la prima volta alla Scala di Milano va in scena ‘Manon Lescaut’ di Giacomo Puccini nella sua prima versione, sulla base dell’edizione critica curata da Roger Parker per Ricordi. Lo spettacolo, firmato da David Pountney per la regia con scene di Leslie Travers e costumi di Marie-Jeanne Lecca, debutta sul palcoscenico del Piermarini il 31 marzo (con la diretta su Rai Radio 3 e la differita su Rai5 l’11 aprile) e vede Maria José Siri nei panni di Manon, Marcelo Álvarez che si alterna con Roberto Aronica in quelli di Des Grieux, Massimo Cavalletti come Lescaut e Carlo Lepore nel ruolo di Geronte. Sul podio il direttore musicale del Teatro milanese, Riccardo Chailly, che prosegue con ‘Manon Lescaut’ il ciclo pucciniano iniziato con ‘Fanciulla del West’ e proseguito con ‘Madama Butterfly’.

