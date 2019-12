Una chiave di lettura ‘al femminile’ quella che la regista argentina Valentina Carrasco dà di ‘Les vepres siciliennes’, il grand-opera di Giuseppe Verdi che ieri sera ha aperto la stagione 2019-2020 del Teatro dell’Opera di Roma. Sul podio Daniele Gatti che per la prima volta ha affrontato la partitura facendolo magistralmente, fin dalle prime battute della sinfonia, senza mai un cedimento dall’inizio alla fine e con una sicurezza nel rapporto con l’Orchestra e il Coro della fondazione lirica capitolina, quest’ultimo preparato da Roberto Gabbiani, che si è tradotto in una perfetta connessione tra buca e palcoscenico e in un interminabile scrosciante applauso alla fine dei cinque atti (e delle quasi cinque ore di spettacolo) che ha coperto i pochi ‘buu’ arrivati dal loggione e destinati alla regista.

