‘Tosca‘ è l’opera simbolo della famiglia materna di Alvise Casellati, che per la prima volta l’ha diretta ieri sera al Petruzzelli di Bari, con la regia di Joseph Franconi Lee, alla presenza della madre, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Grande , salito sul podio per la terza replica (con il secondo cast) e che staserasuccesso e tantissimi applausi per il maestro dirigerà la quarta, stavolta con il primo cast. Casellati ha eseguito l’opera sull’onda dell’emozione dovuta ai ricordi del nonno materno, le cui vicissitudini ricordano proprio quelle del protagonista maschile dell’opera di Puccini, Mario Cavaradossi.

