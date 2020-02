Sarà un ‘Turco’ ricco di desiderio e fantasia, con giochi di realtà e finzione e la comicità velata da un’ombra di malinconia. Poeticamente più vicino a Italo Calvino che a Luigi Pirandello, con il suo carico di personaggi irrisolti: il marito geloso, il cicisbeo languido, la moglie simbolo della libertà erotica. A 23 anni dall’ultima rappresentazione scaligera, ‘Il Turco in Italia‘ torna al Piermarini per otto rappresentazioni, dal 22 febbraio al 19 marzo, in un nuovo allestimento con la direzione di Diego Fasolis e il debutto con la regia alla Scala di Roberto Andò, costumi di Nanà Cecchi e scene di Gianni Carluccio.

Fonte