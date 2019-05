L’artista cinese Ai Wei Wei firmerà un allestimento della ‘Turandot‘ di Giacomo Puccini per il Teatro dell’Opera di Roma. In vista dello spettacolo, che andrà in scena il 24 marzo del 2020, l’artista ha visitato oggi i laboratori di scenografia e sartoria della fondazione lirica capitolina. “Non avrei accettato l’invito ad occuparmi di una regia lirica – ha dichiarato Ai Wei Wei – in primo luogo perché mi sento piuttosto lontano dalla musica. Due sono gli aspetti che però mi hanno convinto. Uno generale, perché credo che l’opera racconti comunque la contemporaneità, i problemi culturali e politici di oggi narrati, in questo caso, attraverso ‘Turandot’. L’altro motivo per cui sono legato proprio a quest’opera è che circa 30 anni fa mio fratello ed io eravamo a New York, giovani e squattrinati studenti. C’era un’occasione di fare le comparse al Met: l’opera era la ‘Turandot’, regia di Zeffirelli. E questo me la rende familiare”.

Fonte