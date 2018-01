– Questo Napoli può vincere lo scudetto. E lo dice uno che di tricolori se ne intende. Marcello Lippi incorona Sarri e la sua squadra il giorno dopo il successo di misura di Bergamo. “Potrebbe essere l’anno giusto, è primo in classifica, ci crede”, le parole dell’ex ct dell’Italia ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Radio Uno.

NAPOLI ATTENTA ALL’EUROPA LEAGUE – “L’Europa League – prosegue – darà al Napoli un po’ di problemi, la rosa non larghissima e l’attitudine a non cambiare molto potrebbe condizionarli ma la loro convinzione e un ruolino di marcia fantastico in trasferta ne fanno un’autorevolissima candidatura per lo scudetto. Sarri si lamenta che nelle prossime giornate giocherà sempre dopo la Juve? Sono schermaglie da vertice, ogni anno ce n’è una. I campionati non si decidono con queste cose, vince sempre il più forte, caratterialmente e a livello di organizzazione. A livello tecnico la Juve non è seconda a nessuno in Italia. È importante l’organizzazione tattica, ma non è determinante per la vittoria, conta il livello caratteriale”.

IL RIENTRO DI INTER, LAZIO E ROMA – Lippi, però, non esclude un possibile ritorno alle spalle di Napoli e Juve di Lazio, Inter e Roma. “L’Inter ha fatto un inizio fantastico, così come la Roma, poi si sono perse un po’ per strada, ma assieme alla Lazio, magari grazie al mercato, possono ritornare”. Vietato parlare, quindi, di delusione per Inter e Roma. “Spalletti con le sue qualità di compattatore di gruppi ha ottenuto risultati nettamente superiori alla normalità per un allenatore che arriva e deve mettere a posto una squadra. Ha fatto notare alla società che gli mancava qualcosa e adesso credo che l’Inter potrà tornare a essere dietro quelle due e magari rientrare in corsa. Di Francesco si è fatto subito apprezzare nonostante lo scetticismo e ha coinvolto i giocatori e non era facile, si vede che credono in quello che fanno. Ora vediamo cosa uscirà da questo turbinio di notizie di mercato. L’eventuale cessione di Dzeko? Potrebbe anche essere una cosa bella puntare tutto su Schick e Defrel”. E poi c’è la Lazio: “Inzaghi è veramente bravo in tutto”.

VAR E FIGC – Sul Var Lippi non ha dubbi: “E’ uno strumento nuovo, moderno, che tutti volevano e che ha fatto per l’85% delle cose importanti e per il 15% ha sbagliato, ma per le cose nuove si può accettare. Di sicuro, è la qualità delle persone che sono lì a decidere che conta”. Capitolo Figc: “Il calcio esiste da oltre 100 anni, in questo periodo la Figc non ha partecipato ai mondiali solo 2 volte, è un curriculum a cui tutti potrebbero starci. Questa sconfitta è fresca e ci si rosica, ma ora si riparte. Si deve fare prima di tutto una Federazione con persone che conoscono il calcio, non so se con un presidente politico o solo calciatori, ma di sicuro in Federazione ci deve essere qualcuno che conosce il calcio e che lo ha fatto”. Chiusura sul futuro di Buffon: “Qualsiasi cosa farà, la farà bene, parliamo di persone che sono capaci di coinvolgere emotivamente chi gli sta vicino e diventano dei leader immediatamente. Se lo dovessi sentire, gli direi di finire quando desidera finire, perché credo che in fondo in fondo il record di presenze in A gli possa interessare”.