Lione-Juventus 1-0, Tousart punisce i bianconeri

LIONE – La Juventus cade in Francia. I bianconeri regalano il primo tempo al Lione e vengono puniti da un gol di Tousart. Nella ripresa i campioni d’Italia provano a cambiare marcia, non rischiano più nulla in difesa ma non creano nemmeno clamorose occasioni da gol. Inutile anche l’assedio nell’ultimo quarto d’ora. La qualificazione ai quarti si deciderà nel ritorno in programma il 17 marzo a Torino.

La Juventus comincia bene

Rudi Garcia schiera un 3-5-2 con Toko Ekambi e Dembelè in attacco. Sugli esterni Dubois e Cornet con Guimares, Tousart e Aouar a centrocampo. In difesa Denayer, Marcelo e Marcal. Sarri risponde con 4-3-3 con Cuadrado, Dybala e Ronaldo davanti. In mezzo al campo Rabiot, Bentancur e Pjanic. Danilo e Alex Sandro esterni bassi con de Ligt e Bonucci al centro della difesa. La Juventus parte bene con un possesso palla prolungato a dopo 4′ Ronaldo dalla sinistra effettua un pericoloso tiro-cross su cui non arriva di poco Cuadrado.

La disperazione di Cristiano Ronaldo

Tocca al Lione e Tousart colpisce

La gara vive 20 minuti buoni senza particolari emozioni, con il Lione che sostanzialmente attende i bianconeri che, dal loro canto, costruiscono pochissimo. Al minuto 21 i francesi capiscono che possono fare male quando, dopo un angolo, Ekambi di testa prende la traversa. Al 27′ ci prova Alex Sandro da lontano, ma la palla è nettamente alta. E al 31′ il Lione passa, proprio quando la Juventus resta in 10 per un infortunio alla testa di de Ligt: grandissima giocata a sinistra di Aouar che va sul fondo, crossa al centro e Tousart col ginocchio insacca. La Juventus accusa il colpo e Dembelè poco dopo col destro calcia largo. Al 35′ Ronaldo ha una bella occasione ma sbaglia il destro a giro, mentre al 41′ i bianconeri regalano una palla a Ekambi che non la sfrutta.

La Juve comincia a giocare ma è tardi

Nel secondo tempo scende in campo una Juventus migliore, non che ci volesse molto. Ma il Lione almeno non tira più in porta e i bianconeri prendono possesso del match. Sarri cambia lo spento Pjanic con Ramsey e al 69′ i campioni d’Italia si rendono pericolosi: cross di Alex Sandro e Dybala col sinistro al volo calcia sul fondo. E’ un segnale di risveglio e il tecnico bianconero mette in campo anche Higuain (fuori Cuadrado) alla ricerca del pareggio. Al 75′ Danilo ci prova dal limite ma calcia largo così come fa Dybala all’80’. Poco dopo Ronaldo va giù in area dopo un contatto con Marcal, l’arbitro fa proseguire. All’85’ Dybala serve in area Higuain ma il destro del Pipita si spegne a lato. Altra protesta bianconera all’89’, stavolta in area va giù Dybala, anche stavolta per Manzano non c’è nulla. Nei cinque di recupero la Juventus assedia l’area francese, ma a parte un colpo di testa di Ronaldo a lato, non crea altre occasioni da gol.

Lione-Juventus 1-0 (1-0)

Lione (3-5-2): Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois (32′ st Tete), Tousart, Guimaraes, Cornet (36′ Andersen), Auoar, Dembele, Ekambi (21′ st Terrier). (30 Tatarusanu 12 Mendes 10 Traorè, 25 Caqueret). All. Garcia

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (17′ st Ramsey), Rabiot (32′ st Bernardeschi), Cuadrado (25′ st Higuain), Dybala, Ronaldo. (77 Buffon 2 De Sciglio 24 Rugani 14 Matuidi). All. Sarri

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

Reti: nel pt 31′ Tousart

Angoli: 5-3 per il Lione

Recupero: 3′ e 5′

Ammoniti: Marcelo e Cornet per gioco scorretto

Spettatori: 59.000.





