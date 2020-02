LIONE – “Non vinceremo di certo difendendoci e basta e se vogliamo spuntarla servirà anche il supporto dei nostri tifosi”. Sono le parole del tecnico del Lione, Rudi Garcia, che fissa i due punti di partenza alla vigilia del match casalingo di domani sera contro la Juventus, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions.

“Nessun piano anti-Ronaldo”

L’ex allenatore della Roma conosce bene la Juventus per averci lottato nei suoi anni sulla panchina giallorossa, ma diverse cose sono cambiate con l’arrivo di Maurizio Sarri e di Cristiano Ronaldo. “La Juventus gioca come facevano il Napoli e l’Empoli con Sarri. E’ un allenatore tatticamente molto preparato, e la Juve è così forte che non è poi cambiata molto nonostante il cambio in panchina – ha detto il tecnico del Lione – Ronaldo ci mette un impegno enorme e noi non abbiamo un piano specifico per fermarlo, perché a quel punto ne servirebbe uno anche per Dybala e Higuain. La Juventus ha troppi campioni per pensare di fermarli tutti individualmente. Dovrà essere un lavoro di squadra”.

“Dovremo essere al massimo”

Juventus favorita, lo dicono gli addetti ai lavori, le agenzie di scommesse e ne sono consapevoli anche a Lione, però

“Coronavirus? Io penso solo al campo”

Inevitabile una domanda sul capitolo coronavirus: “Io e i miei giocatori siamo concentrati solo sul campo, il presidente mi ha detto che è tutto normale, ma che la Francia si sta chiedendo se sia giusto far venire tutti gli italiani che vogliono vedere la partita a Lione. Questo, però, è un problema per gli specialisti, io mi intendo solo di calcio”, ha detto Rudi

Dembelé: “Concentrati e fiduciosi, non abbiamo paura”

Uno dei punti di forza del Lione è l’attaccante Moussa Dembelé, chiamato alla prova di maturità contro difensori del calibro di Bonucci e De Ligt : “La nostra stagione non è stata perfetta finora, ma la Champions League è qualcosa di diverso. Siamo concentrati, motivati e fiduciosi – ha detto il giocatore francese di origini maliane -. Non abbiamo paura della Juventus e di Ronaldo. Conosciamo le nostre qualità e toccherà a noi giocare come sappiamo. Non sento particolare pressione, sono un attaccante e so che devo fare gol, ma anche questa volta cercherò di fare la mia partita e di aiutare i miei compagni”, ha concluso







Fonte