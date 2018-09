L'invasione degli sciacalli sul Carso triestino

Sciacalli sul Carso triestino, ormai è allarme. Aumentano sempre di più gli avvistamenti, soprattutto quelli riguardanti il cosiddetto “sciacallo dorato”, che fa strage di caprioli ma non è pericoloso per l’uomo. Non si è mai avuta, infatti, notizia di attacchi alle persone. Ma questi esemplari, delle dimensioni di un cane e dal peso di circa 15 kg, sono capaci di modificare gli equilibri naturali di un territorio. Come sta avvenendo per l’appunto sul Carso triestino, su quello isontino e su quello sloveno. «Abbiamo registrato – precisa Antonio Pilosio, direttore della Riserva di San Michele del Carso interpellato da “Il Piccolo” – una drastica diminuzione del numero dei caprioli, un tempo molto diffusi sul Carso, nell’ordine del 60,70 per cento degli esemplari. Preoccupa soprattutto il fatto che stanno calando i caprioli giovani, quelli entro il primo anno di vita – aggiunge – che, evidentemente, sono preda della voracità dello sciacallo dorato. Le nostre fototrappole evidenziano soprattutto la presenza di femmine di adulte e senza prole, evento in passato molto raro. Indice questo dell’arrivo di numerosi esemplari di sciacallo dorato, fattore confermato anche dal rinvenimento di molte carcasse di caprioli completamente spolpate, caratteristica tipica della predazione dei canidi, famiglia di cui fanno parte proprio gli sciacalli dorati». Di solito gli sciacalli dorati si muovono in nuclei familiari: due adulti, il maschio e la femmina, e i piccoli, che possono essere in genere più d’uno. La migrazione dello sciacallo dorato verso il Carso sembra essere frutto di una colonizzazione spontanea proveniente da Sud-Est. “Dapprima si sono diffusi nei Balcani – conclude Pilosio – e poi in Croazia e in Slovenia. Adesso si stanno moltiplicando qui da noi”. Lo scorso anno ci fu anche un

avvistamento a Mirandola, a conferma che questo canide sta spingendo la sua migrazione dall’Europa orientale addirittura fino all’Italia centrale. Insomma, avrebbe già attraversato la zona del Po.

Lo sciacallo dorato (Canis aureus per gli scienziati) è originario dell’Asia e si pensa che sia entrato per la prima volta in Europa dal Caucaso solo dopo l’ultima glaciazione, colonizzando la penisola Balcanica. La densità e la distribuzione di questo canide di media taglia, riferisce il National Geographic, sono rimaste tuttavia sempre molto limitate e solo nel ventesimo secolo ha iniziato la sua grande espansione, la più sensazionale per un grande mammifero in Europa. In Friuli Venezia Giulia nel 2015 c’erano sei gruppi riproduttivi “transfrontalieri” con la Slovenia, per una stima complessiva di una trentina di sciacalli dorati. Esemplari sono stati segnalati da fototrappole in Trentino Alto-Adige, Veneto e Lombardia.

I motivi della grande avanzata dello sciacallo sono molteplici, ma derivano da un’unica causa: l’uomo. La distruzione delle foreste e la quasi estinzione dei lupi nel continente europeo hanno costituito infatti una grande opportunità per questo canide di media taglia e che predilige gli spazi aperti. Ciò che ha però contribuito maggiormente all’espansione dello sciacallo è stata la protezione della specie da parte di molti governi nazionali, soprattutto della Bulgaria, che ha protetto questo predatore sin dal 1962, quando la specie era ridotta al lumicino perché oggetto di caccia indiscriminata. Lo sciacallo non gode di buona fama e il suo nome è associato a nefandezze umane in modo del tutto immeritato: è difficile ormai liberare questo bel canide un po’ più grande di una volpe e un po’ più piccolo del lupo, sociale, intelligente, intraprendente e adattabile, alla fama di meschino approfittatore delle debolezze altrui che gli è stata data.

La persecuzione contro questo animale non nasce però solo dalla cattiva reputazione: in Ungheria, dove era nativo, è stato dichiarato “invasivo” e cacciato; in Lituania, malgrado si tratti di una colonizzazione spontanea e naturale di alcuni individui in dispersione, sta per essere dichiarato alloctono e quindi eradicabile.



Sarà interessante vedere cosa succederà in Italia nei prossimi anni: sia il lupo che lo sciacallo sono in espansione, il primo verso nord, il secondo verso sud, e i grandi carnivori ci spaventano. Lo sciacallo non attacca l’uomo, è piccolo e di solito vive in coppia piuttosto che in branchi grandi, ma può creare problemi alla pastorizia e può essere scambiato per un lupo, che pure non gode di buona fama tra gli allevatori.