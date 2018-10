Visualizza questo post su Instagram Caduto. In bici? No, a piedi. Come un cretino. Tre punti e naso rotto. Stamattina ho gli occhi neri e gonfi che sembro Rocky Balboa. Un post condiviso da Linus (@linus_dj) in data: Ott 27, 2018 at 1:32 PDT

“Caduto”. Il post su Instagram inizia così, e prosegue: “In bici? No, a piedi. Come un cretino”. Così Linus, fondatore e voce storica di Radio Deejay, ha deciso di condividere sui social la sua disavventura. “Tre punti e naso rotto. Stamattina ho gli occhi neri e gonfi che sembro Rocky Balboa”, commenta con l’immancabile ironia Linus. Che posta l’immagine della sua faccia, con il naso incerottato e tanti graffi. Il riferimento alla bicieltta, sua grande passione, non è casuale: ad aprile Linus era caduto proprio in bicicletta, riportando una ferita alla gamba. Allora, il commento fu: “Ora sì che sono diventato un vero ciclista”.