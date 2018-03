Questa mattina Linus durante un fuori onda a Deejay Chiama Italia, si è lasciato andare a quella che sembrerebbe essere stata una bestemmia.

Personalmente ho dovuto riascoltare il video novanta volte per capirla, ma pare abbia detto:

“Cosa vuol dire faceva fatica porco d**o l’ha detto qua in mezzo alla strada”

Linus, nonostante fosse momentaneamente fuori onda in radio, era in onda in diretta TV.