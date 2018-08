Durante un’intervista a TMZ lo spacciatore di Demi Lovato ha parlato riguardo l’overdose della cantante, rivelando alcuni incredibili dettagli.

Si chiama Brandon Johnson lo spacciatore che avrebbe fornito i farmaci a Demi Lovato che gli avrebbero causato una grave overdose. E durante un’intervista a TMZ, l’uomo ha per la prima volta affrontato la questione, spiegando come si è svolta la nottata precedente al ricovero di Demi, e rivelando alcuni dettagli utili per ricostruire l’accaduto.

L’overdose di Demi Lovato: ecco cos’è successo

Brandon ha spiegato di aver dato lui i farmaci a Demi, ma sopratutto, secondo le dichiarazioni dell’uomo, pare che Demi fosse al corrente che quelle pastiglie fossero roba forte. Il fatto sarebbe accaduto di notte, e Brandon ha specificato più volte di essere stato molto chiaro su quanto potenti fossero gli effetti.

Nonostante gli avvertimenti di Johnson, Demi ha comunque voluto assumere la droga. Sarebbe stata proprio lei a chiamarlo verso le 4 del mattino, con l’intenzione di procurarsi una dose. Una volta arrivato a casa sua, i due hanno guardato qualche poliziesco alla tele, poi Demi ha preso le pastiglie. Secondo la ricostruzione di Brandon, l’uomo avrebbe lasciato Demi in condizioni dormienti, ma buone e non preoccupanti. Qualche ora dopo, invece, una assistente di Demi chiamerà il 911…

I motivi dell’overdose di Demi Lovato

Sempre Johnson ha parlato di quelle che potrebbero essere le motivazioni della cantante. Brandon ha parlato di Demi come una ragazza molto stressata, e che a volte ha bisogno di distendersi, ma di certo nessuno dei due si aspettava quello che è successo. Pare dunque che il gesto di Demi non sia stato intenzionale, visti anche tutti i plausibili moventi che erano stati diffusi, dalla litigata con il suo sober coach fino alla sua depressione causata dal suo rapporto non proprio felice con il suo fisico.

Ora, in ogni caso, Demi sta bene, si è ripresa e ha giurato di provarci ancora una volta, di cercare di sconfiggere una volta per tutte il demone della droga. E noi non possiamo che augurarle un grande in bocca al lupo.

