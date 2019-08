La sera della tragedia di Corinaldo i componenti della banda dello spray al peperoncino che scatenarono il panico alla Lanterna Azzurra incontrarono Sfera Ebbasta, l’artista atteso alla discoteca della strage, in un’area di servizio. E’ quanto si legge nell’ordinanza del gip di Ancona, che riporta un’intercettazione ambientale tra alcuni degli indagati in cui ricordano l’episodio. I ragazzi, si legge nel provvedimento, “rammentano il fatto che, durante il viaggio di ritorno, presso un’area di servizio, avevano incontrato l’artista Sfera Ebbasta” e uno di loro era quasi intenzionato a rubargli la collana: “Se non era stato per i morti te lo giuro (…) lì, gliela faceva”.

Fonte