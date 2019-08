A casa Perisic e Lukaku

– Aspettando Lukaku, l’Inter si accontenta di Politano, tolto dal mercato nei giorni scorsi dopo l’emergenza in attacco. È, infatti, una rete su rigore nel finale dell’ex Sassuolo ad evitare una sconfitta al Mestalla contro il Valencia nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Lecce, poi ai calci di rigore i nerazzurri la spuntano così come era successo nelle precedenti amichevoli con Psg e Tottenham.

Nell’edizione numero 48 del Trofeo Naranja, al “Mestalla”, i padroni di casa sono apparsi più “freschi” dei nerazzurri e sono andati avanti al 38′ grazie alla rete firmata dall’ottimo Soler. Un po’ meno “cattiva” e concentrata rispetto alle ultime uscite è sembrata la formazione italiana, anche se comunque ben organizzata. A dieci minuti dalla fine, dal dischetto, ha ristabilito la parità (1-1) Politano. Poi, nei penalty decisivi, al settimo tiro ha sbagliato Garay. Nell’Inter non ha “fallito” nessuno dagli undici metri, che ha dunque vinto la sfida (per 8-7). Nel team nerazzurro erano assenti Lukaku rimasto a Milano per recuperare la forma migliore, Icardi sempre più separato in casa, Perisic a un passo dal Bayern Monaco, Joao Mario, Ranocchia e Lazaro ancora infortunato. Sono rientrati, invece, Politano e Lautaro Martinez, che hanno composto il tandem d’attacco schierato all’inizio del match da Antonio Conte, nel suo consueto modulo 3-5-2.

La vittoria dal dischetto

Per il resto, spazio a D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar, a protezione di Handanovic, e a Candreva, Sensi, Brozovic, Barella e Dalbert, posizionati a presidio del centrocampo. Il rientrante Asamoah è sceso in campo nella ripresa, al pari di Bastoni, Gagliaridini, Vecino, Esposito, Borja Valero, Longo e Dimarco. Subito in evidenza il Valencia, che ha colpito il palo al 2′: bel tocco al volo di Soler, con De Vrij in ritardo, e palla sul montante. È il preludio del gol dell’1-0 degli spagnoli: al 38′ Guedes scappa via sulla sinistra, crossa al centro e di testa, in tuffo, Soler batte Handanovic. La risposta dell’Inter arriva solo all’81’: Esposito, da poco in campo, viene atterrato in area di rigore da Cheryshev. Rigore solare, trasformato da Politano. Poi l’errore di Garay e il successo dei nerazzuri per 8-7.