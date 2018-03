L'Inter va, goleada Lazio

Mauro Icardi (AFP PHOTO)

Doppiette di Icardi e Immobile, Inter e Lazio vincono senza problemi nella 30esima giornata del campionato di Serie A.

Nessun intoppo per l’Inter che a San Siro supera 3-0 il Verona conquistando la vittoria numero 16 in stagione, la decima tra le mura amiche. A decidere la sfida le reti nel primo tempo di Icardi, dopo appena 40 secondi dal fischio di inizio, e Perisic al 13′. Nella ripresa, minuto 49, seconda marcatura di Icardi.

La Lazio, invece, soffre un po’ di più, va sotto ma alla fine stravince con una goleada: 6-2 contro il Benevento. Una sfida che, oltre a Immobile, ha visto andare a segno al 23′ Cataldi e al 51′ Guilherme per il Benevento; poi solo biancazzurri: 60′ Felipe Caicedo, 66′ De Vrij, 83′ Lucas Leiva e nel recupero – su rigore – Luis Alberto.

In classifica i nerazzurri salgono a 58 punti, due in meno della Roma attualmente terza (ma con una partita in più dell’11 di Spalletti che mercoledì recupera il derby col Milan). Notte fonda per gli scaligeri alla 20esima sconfitta in campionato e penultimi con 22 punti. La Lazio, invece, si piazza a 57, un punto sotto all’Inter.

I risultati delle partite del 30esimo turno: Bologna-Roma 1-1; Atalanta-Udinese 2-0; Cagliari-Torino 0-4; Fiorentina-Crotone 2-0; Genoa-Spal 1-1.