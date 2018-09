L'Inter si sblocca, 3-0 al Bologna

(Foto Afp)I

Dopo la sconfitta con il Sassuolo e il pareggio con il Torino, oggi l’Inter si è sbloccando portando a casa un 3-0 con il Bologna. In un Dall’Ara tutto esaurito, i nerazzurri non si sono fatti sfuggire l’occasione per invertire la rotta nell’anticipo del terzo turno.

A sbloccare la partita ci ha pensato Radja Nainggolan che, al 66′, finalmente riesce a concretizzare grazie a un assist di Politano.

Al 74′ i rossoblù vanno vicini al pareggio. Ma pochi minuti dopo, all’82’, arriva il raddoppio dell’Inter con Candreva che, appena entrato, chiude l’azione anticipando Skorupski.

La firma sul tris ce la mette all’84’ Perisic. Il croato mette il sigillo definitivo sulla partita e la squadra di Di Francesco conquista così la prima vittoria stagionale.