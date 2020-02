Terzi a tre punti dalle Juve e due dalla Lazio. Che sarebbe stata dura l’Inter lo sapeva. Che dal frullatore dell’Olimpico sarebbe uscita con le ossa rotte, sperava di evitarlo. Ma, così come ha imparato a non esaltarsi nelle vittorie, evita toni depressivi: “Abbiamo regalato alla Lazio due gol, la prestazione c’è stata – ha detto l’allenatore nerazzurro dopo la partita – Quello che non mi è piaciuto è il risultato. I dettagli in queste partite sono decisive. Sui gol abbiamo commesso grosse ingenuità, fa parte del processo di crescita. I ragazzi devono continuare a migliorare”. Ingenuità, episodi, dettagli. Conte sa quanto sia delicato il momento per la stagione dell’Inter e non vuole caricare di troppo peso la squadra: è fuori dalla Champions, ha perso in casa col Napoli la semifinale di andata di Coppa Italia e ora anche in campionato le cose si complicano. Dopo la partita a San Siro con la Sampdoria di domenica prossima ci sarà la sfida con la Juve allo Stadium.

Handanovic ed Eriksen

A Roma con la Lazio l’Inter ha dimostrato una volta di più di non potere fare a meno di Samir Handanovic, con Padelli in difficoltà sia nell’episodio che ha portato al primo gol, sia sul raddoppio di Milinkovic Savic. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare nella partita contro la Samp. Altro nodo da sciogliere è il ruolo di Christian Eriksen, arrivato per 20 milioni di euro dal Tottenham nel mercato di gennaio. Il danese all’Olimpico è stato inserito solo nel finale, come già era successo in tutte le ultime partite. E sembra non avere ancora una sua collocazione in campo. Conte ne è consapevole e sta facendo di tutto per trovare la quadra. “Eriksen? La prima cosa da trovare è l’equilibrio, sia quando attacchiamo sia quando ci troviamo a difenderci. Non possiamo pensare che un giocatore possa cambiare le sorti della squadra. Noi siamo arrivati fin qui senza Eriksen. Dobbiamo stare sereni, stiamo cercando di inserire i nuovi”. Altra tara di questa Inter, vista dal suo allenatore, è la frenesia: “Nel secondo tempo con la Lazio siamo entrati in campo troppo frenetici”. Lo stesso disse del primo tempo contro il Milan. “Dobbiamo imparare a gestire la situazione o la paghiamo, come già era successo a Barcellona e a Dortmund”.

Il bicchiere mezzo pieno

Ragionando a mente fredda, in questa stagione le uniche sconfitte in campionato per l’Inter sono arrivate con Juventus e Lazio, mentre mai la squadra si è concessa quei passaggi a vuoto con le squadre di medio-bassa classifica che contraddistinguevano i nerazzurri negli anni passati. Altra buona notizia è l’inserimento di Ashley Young, che a differenza di Eriksen si è subito adattato al piano tattico dell’Inter ed è ormai titolare indiscusso. Anche partendo da queste basi, Conte vede i lati positivi della situazione: “La partita è stata molto equilibrata, non ho visto una squadra che ha dominato l’altra. Le due squadre hanno cercato di vincere ma è stata una gara equilibrata”.