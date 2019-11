Prova di forza dell’Inter che si impone in trasferta sul campo del Torino con un netto 3-0, nell’anticipo serale della 13esima giornata di Serie A, replicando al successo della Juventus nel pomeriggio contro l’Atalanta e restando in scia ai bianconeri in classifica a un solo punto di distanza: 35 contro 34. I granata invece restano fermi a quota 14 in undicesima posizione. A decidere la sfida dell’Olimpico Grande Torino, giocata sotto una pioggia battente e con un terreno di gioco fortemente allentato, ci pensano Lautaro Martinez che apre le marcature al 12′, De Vrij al 32′ e Lukaku al 55′.

Fonte