La “distanza sociale” e la nuova “socializzazione digitale” globale hanno messo in evidenza più che mai l’importanza dei canali digitali nella gestione complessiva dei diversi business, facendo divenire questo tema la priorità lungo l’intera catena del valore. Il customer care non fa eccezione in questo scenario e in Italia alcune aziende se ne sono accorte già tempo prima dell’emergenza Coronavirus. Tra loro la startup italiana Userbot che ha sviluppato una tecnologia proprietaria di Artificial Intelligence per il Customer Service interamente Made in Italy.

