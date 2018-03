L’insalata, la menta e la salvia che crescono nelle bottiglie di plastica riciclate. Sui tetti. La tecnica degli orti urbani arriva là dove le risorse di acqua e suolo sono scarse come nella striscia di Gaza. Sono i ricercatori di Agraria dell’università di Bologna ad aver fatto partire le prime colture nel campo profughi di Rafah. Dopo poche settimane le piantine sono cresciute e spuntano i primi pomodori. “Non sempre per coltivare è necessaria la terra e l’acqua in abbondanza, questi sistemi cosiddetti fuori suolo sono adatti a far crescere ortaggi anche in ambienti inospitali”, spiega, coordinatore del Centro di agricoltura urbana e biodiversità dell’ateneo.

Il progetto “Social water” è finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione di Gerusalemme all’interno di un bando vinto dalla Ong Overseas. Termina a maggio ed è partito con la realizzazione di sistemi di captazione dell’acqua piovana. Poi la missione degli orti urbani ad opera dei consulenti dell’università di Bologna, Bazzocchi e Nicola Michelon, con Rescue-AB e Horticity e in collaborazione con la sede locale di Union of agricultural work committees. Le coltivazioni in bottiglia e in cassetta sono state realizzate sui tetti di quattro scuole e del Women Center locale. “Con questi sistemi utilizziamo il 20% dell’acquach invece sarebbe stata necessaria per coltivare in un campo”, spiega Bazzocchi.

Lattuga, menta e salvia crescono sui tetti del campo profughi a Gaza

“Le risorse sono limitate, Gaza ha grossi problemi di inquinamento delle falde acquifere e interventi di questo tipo cercano di dare un’alternativa: attività non solo per avere cibo sano, ma anche per generare un piccolo reddito per le famiglie. In questo spirito è nata l’iniziativa. In più c’è la parte di sensibilizzazione sull’ambiente nelle scuole”, aggiunge la responsabile dei progetti nell’area Mediorientale e Nord Africa di Overseas Caterina La Cava.

Per la lattuga vanno bene le bottiglie, per le melanzane e i pomodori è stata costruita una struttura con pallet riciclati e legno grezzo, riempita con suolo “alleggerito con vermiculite e dotata di un sistema di drenaggio per l’acqua in accesso”, spiegano i ricercatori. Altro sistema prevede piante in piccoli vasi o bicchieri di plastica bucati sul fondo e collocati su tavole di polistirolo, le quali galleggiano

sulla superficie della soluzione nutriente in modo da immergervi costantemente le radici delle piantine. “Questo sistema vede uno sviluppo delle piante molto veloce, ed è usato per lo più per coltivare ortaggi da foglia (lattuga, sedano, bietola) o erbe aromatiche (basilico, coriandolo, prezzemolo)”. Insomma, “l’idea è di sperimentare per poi fare in modo che le singole famiglie possano coltivare sul tetto di casa propria replicando il sistema”.