Lorenzo Baglioni, Maturandi: il video del singolo in collaborazione con Studenti.it, un inno dedicato a tutti i ragazzi impegnati con gli esami di maturità.

Lorenzo Baglioni torna a divertire i giovani impartendo lezioni. Dopo aver lanciato la hit Il congiuntivo dal palco di Sanremo, l’artista è tornato con un nuovo singolo, Maturandi, dedicato a tutti i ragazzi impegnati negli esami di maturità.

Una canzone scritta e prodotta in collaborazione con Studenti.it, il portale italiano numero uno per il supporto dei giovani negli anni degli studi. Andiamo ad ascoltare insieme questo nuovo frizzante inno dedicato alla maturità, pronto a prendere il posto di Notte prima degli esami.

Lorenzo Baglioni, Maturandi: il video

Il segreto di Maturandi è la sua leggerezza nel raccontare uno dei momenti più difficili ed emozionanti della vita. Nel suo testo sono trattati, con ironia, molti degli argomenti più gettonati degli esami di maturità in ogni materia: dalla matematica alla storia, passando per la filosofia e la letteratura.

Parlando della sua nuova hit, Baglioni ha rivelato: “Da tempo pensavo di dover scrivere una canzone sulla maturità e ora, grazie all’incontro con il team di Studenti.it, l’idea è diventata realtà“. Nel video sono presenti, tra l’altro, alcuni influencer impegnati a loro volta nella maturità nel 2019: da Chiara Bordi a Tomy Cassi, passando per Margherita Zoli, Thomas Camorani e Sofia Nencini. Ecco Maturandi:

Chi è Lorenzo Baglioni, il figlio d’arte mancato

Salito alle cronache musicali con la divertente Il congiuntivo, presentata sul palco dell’Ariston nel 2018, nella prima edizione firmata da Claudio Baglioni, Lorenzo è uno dei cantautori più originali della nostra musica.

Sgombriamo il campo da equivoci: non ha alcun legame di parentela con l’ex direttore artistico di Sanremo. Insegnante di matematica con la passione per la musica, si è proposto di utilizzare questo mezzo per rendere più semplice l’apprendimento. Congratulazioni!

