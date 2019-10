“Poiché un pregiudicato, il signor George Papadopoulos, condannato nello scandalo del Russiagate per aver mentito all’FBI, porta avanti (sugli organi di stampa italiani ed internazionali) una grave campagna diffamatoria contro la Link Campus University, con ripetute falsità ed insinuazioni altamente lesive del prestigio e degli interessi dell’Ateneo, abbiamo deciso di procedere per vie legali. Lo faremo in tutte le sedi possibili per difendere l’onore e la reputazione della nostra Università e di tutti coloro che vi lavorano”. E’ quanto rende noto lo stesso ateneo in un comunicato commentando gli ultimi sviluppi del caso Russiagate.

Fonte