I FARMACI di automedicazione si rimettono in buona salute. In linea con le previsioni, il 2018 si è chiuso con la conferma di un buon andamento delle vendite, il migliore dal 2015. Secondo le elaborazioni di Assosalute, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, su dati Iqvia, i fatturati pari a quasi 2,5 miliardi di euro, sono in crescita del 2,7% mentre i consumi – poco più di 277 milioni di confezioni – restano sostanzialmente stabili, per quanto di segno negativo, rispetto al 2017 (-0,4%).

In particolare, dopo un biennio di fatturati e consumi in diminuzione, il mercato dell’automedicazione mostra segnali di ripresa per via della maggiore diffusione delle

Nonostante il mercato rilevi segnali di innovazione in termini di diversificazione dell’offerta e lanci di nuovi prodotti, risente però strutturalmente sia della diversa propensione alla spesa out of pocket tra il Nord e il Sud del Paese, sia della mancanza dell’allargamento dell’offerta a nuove aree terapeutiche e a principi attivi non ancora disponibili come farmaci Otc in Italia, a differenza di quanto avviene in molti altri Paesi europei.