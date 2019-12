Per celebrare i 200 anni del capolavoro L’Infinito di Giacomo Leopardi, la Rai ha fatti rileggere la poesia a 22 grandi nomi della musica italiana: li riconosci tutti?

Il mondo della musica d’autore si mette al servizio della grande poesia. Per festeggiare il bicentenario de L’Infinito, la lirica probabilmente più famosa di Giacomo Leopardi, Rai Cultura ha deciso di far rileggere il capolavoro a 22 grandi nomi della nostra musica.

Uno splendido omaggio che rende ancor più intensa una delle composizioni più importanti e profonde della storia della nostra letteratura. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa curiosa iniziativa.

L’Infinito di Leopardi riletto da 22 cantanti italiani

Sul sito di Rai Cultura è possibile ascoltare questa interpretazione del capolavoro leopardiano da parte di 22 grandi voci della nostra canzone. Ogni artista recita un verso, ridando vita a un capolavoro eterno.

Un’initiativa promossa dalla Rai e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che si basa però sul mistero. I ventidue artisti coinvolti nel progetto non sono stati infatti presentati. Li riconosci tutti?

Di seguito il post con il video:

Chi sono i cantanti de L’Infinito?

Non vengono forniti indizi dalla Rai, che parla solo di ventidue voci della musica d’autore italiana, sottolineando invece come la versione della poesia utilizzata sia quella stampata sul finire del 1825 sulla rivista Il Nuovo Raccoglitore, nella rubrica Poesia (ma la stesura risale al 1819).

Ma la curiosità degli ascoltatori è soprattutto rivolta ai ventidue lettori. Riconoscerli è diventato una sorta di gioco. Ha spiegato il ministro Dario Franceschini in conferenza stampa: “L’idea è stata di chiedere a tutti i grnadi della canzone italiana, di donare la loro voce senza farsi riconoscere. Si tratta di una dichiarazione d’amore per la poesia da parte dei suoi eredi diretti“.

Alcune voci sono però impossibili da confondere: tra le donne notiamo Mina, Ornella Vanoni, Gianna Nannini e Patty Pravo, tra gli uomini c’è Ligabue e con tutta probabilità anche il suo ‘mentore’ Francesco Guccini.



Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/

