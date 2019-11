“Da novembre 2018 è stato segnalato un focolaio regionale di infezioni causate da K. pneumoniae ed E. coli produttori di Ndm (New Delhi) nella zona nord-occidentale della Toscana. Ad oggi, sono stati segnalati circa 1.000 casi di colonizzazione (pazienti che hanno il microrganismo nell’intestino) con 126 casi di infezioni invasive (batteriemia, infezione del sangue), circa il 10%. In quest’ultimo gruppo la mortalità supera il 30%. Da 4-5 settimane stiamo però assistendo a un declino delle infezioni e della mortalità, grazie a una serie di strategie messe in pratica negli ospedali”. A tracciare il quadro è Marco Falcone, infettivologo dell’Azienda ospedaliero universitaria Pisana, oggi in occasione dell’evento ‘How can vaccines combat Antimicrobial Resistance’ organizzato a Siena nel Gsk Vaccines Research Center, per la Settimana mondiale sulla consapevolezza antibiotica 2019.

