Rock in Roma 2018: il programma del Festival e tutti gli artisti nella scaletta di uno degli eventi più incredibili dell’estate italiana.

È tutto pronto per i grandi concerti del Rock in Roma 2018, la nuova edizione di una delle più belle manifestazioni italiane di tutta estate. Questa sarà la decima edizione del festival, e il programma è ricco di sorprese e di grandi artisti della scena nostrana e internazionale. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Gli artisti del Rock in Roma 2018: la line up

Grande attesa per tanti appuntamenti che ci terranno compagnia per tutta l’estate, a cominciare dal 20 giugno fino al 26 luglio. Un’estate romana che si colora di grande musica, a cominciare dai primi che saliranno sul palco, i The Killers, che apriranno le danze del festival. Fra gli altri artisti confermati spiccano Jeff Beck, i Megadeth, i The Chemical Brothers e una fitta schiera di artisti italiani: Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Coez e tanti altri ancora. Grandissima attesa poi per la data del 14 luglio, quando Roger Waters si esibirà al Circo Massimo.

Ecco il programma completo con tutte le date del Rock in Roma 2018:

20 giugno – The Killers

24 giugno – Jeff Beck (Teatro Romano di Ostia Antica)

26 giugno – Parkway Drive + Thy Art Is Murder e Emmure

28 giugno – Megadeth

03 luglio – Macklemore

05 luglio – Cristiano De Andrè

07 luglio – Coez

08 luglio – Hollywood Vampires (Auditorium Parco della Musica)

10 luglio – Cigarettes After Sex (Teatro Romano di Ostia Antica)

10 luglio – Post Malone

12 luglio – Carl Brave x Franco126

13 luglio – Lo Stato Sociale

14 luglio – Roger Waters @ Circo Massimo

16 luglio – Caparezza

19 luglio – The Chemical Brothers

19 luglio – Myles Kennedy (Teatro Romano di Ostia Antica)

21 luglio – Sfera Ebbasta

25 luglio – Mannarino

26 luglio – Fabri Fibra

Rock in Roma 2018, dove si trova: tutte le location

Grande novità di quest’anno è l’utilizzo di quattro diverse location. La storica, ovvero l’Ippodromo delle Capannelle, sarà il palco principale dove si esibiranno la maggior parte degli artisti. Come detto, sarà invece il Circo Massimo ad ospitare Roger Waters, mentre invece all’Auditorium Parco della Musica sono previsti gli Hollywood Vampires, l’8 luglio.

Ultimo dei quattro palchi quello del Teatro Romano di Ostia Antica, dove si esibiranno Jeff Beck (24 giugno), i Cigarettes After Sex (10 luglio) e Myles Kennedy (19 luglio).

Come arrivare al Rock in Roma 2018 e i biglietti del festival

Per quanto riguarda il lato organizzativo, potete decidere di raggiungere L’Ippodromo delle Capannelle di Roma con diversi mezzi. Se vi muovete in macchina, sarete a circa mezzora dal centro della città. Prendete l’uscita 23 Appio san Giovanni (Via Appia Nuova, direzione Roma) arrivando dal Grande Racccordo Anulare.

Se invece volete viaggiare sui mezzi pubblici, dovete dirigervi alla fermata più vicina, ovvero Capannelle – Appia Nuova), che dista soltanto 100 metri dai cancelli. I pullman che effettuano questa fermata sono la linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto, la linea 645 Lagonegro – Cinecittà e infine la linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Per quanto riguarda i biglietti, potete acquistarli direttamente sul sito ufficiale dell’evento o su TicketOne, oltre a tutti i punti vendita più vicini a voi.

