Il programma del Movement 2018: artisti, biglietti, location, line up e come arrivare al festival più atteso dell’autunno torinese.

Finalmente ci siamo, il Movement 2018 a Torino sta tornando. Il Movement Torino Music Festival è uno dei festival di musica elettronica più famosi non solo nella capitale piemontese, ma anche in tutto il resto di Italia. E non a caso ogni anno attira un pubblico numerosissimo da tutto il Paese.

Scopriamo di più sull’edizione 2018: siete pronti a ballare a ritmo della migliore musica elettronica a Torino?

La line up del Movement Torino 2018

Ecco tutti gli artisti del Movement 2018, che si esibiranno nelle due incredibili serate live fissate per venerdi 12 e sabato 13 ottobre. Ce n’è per tutti i gusti, una line up incredibile e tutta da ballare, che vedrà sul palco alcuni degli artisti migliori della scena internazionale, fra cui anche il nostro Cosmo, rivelazione del 2018.

Venerdì 12 0ttobre 2018

Amelie Lens

Charlotte de Witte

Ellen Allien

Francesco Tristano

Joseph Capriati

Nina Kravitz

Solomun

Underground Resistance Pre. Depth Charge – Mark Flash and Mike Bans

Sabato 13 ottobre 2018

Cosmo

Derrick May

Dj Bone

Ilario Alicante

Jon Hopkins

Knink

Levon Vincent

Leone

The Martinez Brothers

Come raggiungere il Movement Torino: la location 2018

La location scelta per il Festival di quest’anno è Lingotto Fiere, che si trova in Via Nizza 294. Per raggiungerla potete muovermi comodamente con i mezzi, che vi lasceranno a pochi minuti da lì. Le linee consigliate sono le seguenti: 1, 17, 18, 35 e 42. Potete anche prendere la metro, che da Porta Susa vi porterà direttamente a Lingotto.

Se invece vi muovete in macchina, vi consigliamo di uscire in Corso Unità d’Italia e successivamente di seguire le indicazioni verso Lingotto Fiere. Una volta arrivati potete parcheggiare nel parcheggio multipiano sotterraneo del complesso, che è raggiungibile tramite l’entrata di Via Nizza 280 oppure attraverso il sottopassaggio di Corso Giambone.

L’orario di apertura è alle 20.00 e nel corso di ogni serata gli artisti si esibiranno fino alle 05.00.

I biglietti del Movement Torino

Per acquistare i biglietti potete recarvi sul portale di Ticketone, dove troverete tutto quello che vi serve. Il costo di ogni singolo biglietto va dai 35 euro ed è valido soltanto per una delle due serate.

In alternativa potete acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati.