Lindsay Lohan in questo lungo aprile di quarantena è tornata ad essere un minimo rilevante e grazie all’uscita del suo ultimo singolo, Back To Me, è riuscita a strappare anche un paio di interviste.

Durante le ultime concesse a Radio SiriusXM ed a The Talk ha parlato sia di Mean Girls, sia di Harry e Meghan.

In merito ad Harry e Meghan ha criticato la loro decisione di scegliere Malibù come location per vivere negli States.

“Si sono trasferiti in California, ma non so perché, mi è così estraneo pensare al Principe che vive qui. Se erano stufi della stampa nel Regno Unito, saranno davvero stufi della stampa che vive a Los Angeles. […] sarà un incubo per loro con la stampa e i paparazzi. Non avrebbero nessuna vita qui”.

Mentre su Mean Girls ha dichiarato:

“Mean Girls 2 sarebbe il mio sogno. Ovviamente ora con i protagonisti cresciuti che dovranno rispondere alla domanda: ‘Sono rimasti nella stessa area o se sono andati avanti, restando in contatto?’. Sarebbe davvero interessante vedere dove sono ora, adulti e maturi”.

Già mesi fa in merito ad un secondo capitolo di Mean Girls aveva confessato: