Lindsay Lohan ci ha abituato a notizie bizzare, dalla rissa in spiaggia con il fidanzato al burqini esibito lo scorso anno. Questa volta però l’attrice ha superato se stessa ed ha tentato di rapire dei bambini.

Lindsay venerdì sera si trovava a Mosca, passeggiando ha visto una famiglia con dei bambini ed ha pensato che i due genitori fossero in realtà profughi trafficanti di minori.

La Lohan ha invitato i piccoli a seguirla in hotel…



“Volete venire con me? Venite con me. Mi prenderò cura di voi ragazzi. Volete stare in un hotel stasera? Volete vedere i film? Sarebbe bello vedere un film su un televisore o un computer.

Non dovresti tenerli per terra, dovresti essere una lavoratrice e dovresti fare ciò che puoi per i tuoi figli, per dargli una vita migliore. Se qualcuno offre loro una casa e un letto, che sono io al momento, dagliela. Non me ne andrò finché non ti prendo. Adesso so chi sei. Non mi f*tti.

Guarda cosa sta succedendo, qui stanno trafficando bambini. Stai rovinando la cultura araba facendo questo. Sono con voi ragazzi, non preoccupatevi. Il mondo intero sta guardando questo.”