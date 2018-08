Tiziano Ferro ha pubblicato una foto su Instagram contenente un indizio riguardo un singolo del suo prossimo album.

L’estate di Tiziano Ferro, cominciata con le foto della sua invidiabile forma fisica, potrebbe regalare ancora qualche altra soddisfazione ai suoi fan. Su Instagram il cantante ha pubblicato una foto con un indizio riguardo il suo prossimo singolo, che sarà estratto dal nuovo album del cantante. E tutti i fan si sono lanciati immediatamente nel tentativo di indovinare e decifrare l’indovinello di Tiziano!

Tiziano Ferro: il nuovo singolo e l’indizio su Instagram

Il cantante ha pubblicato una foto su Instagram che all’apparenza non presenterebbe nulla di sospetto. Si tratta un selfie dove, sullo sfondo, si vedono alcune persone in prossimità di quella che sembra un locale dall’aspetto molto simile a una piccola nave.

E nella didascalia, Tiziano lancia l’indovinello: «Questa foto mi fa pensare a uno dei singoli del prossimo disco: “XX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX». Pare chiaro che quelle X costituiscano una sorta di impiccato del titolo di una delle canzoni inedite del cantautore di Latina, che non ha però voluto fornire ulteriori indizi o aiuti a tutti i suoi fan.

Ecco il post pubblicato su Instagram:

Quando esce il nuovo disco di Tiziano Ferro

Insomma, per il momento pare impossibile indovinare il titolo di una delle nuove canzoni che sarà estratta dal prossimo lavoro in studio di Tiziano. Ma l’indovinello indecifrabile ha comunque riportato l’attenzione sull’album, e tutti i fan si stanno chiedendo quando finalmente potranno ascoltare i suoi nuovi pezzi.

Già, perché sono già passati due anni da Il mestiere della vita (2016), e tutti gli appassionati non vedono l’ora di rivedere Tiziano dal vivo e di imparare i testi delle sue nuove canzoni. Tuttavia, per ora non è ancora possibile dare informazioni precise: l’album è in cantiere e uscirà probabilmente nel 2019. E chissà che la data non ce la dica Tiziano, magari con un altro indovinello (questa volta un po’ più facile).

Fonte foto: facebook.com/tizianoferro/