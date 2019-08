Miguel Duarte, un venticinquenne portoghese che ha partecipato alle missioni umanitarie della ong tedesca Jugend Rettet a bordo della nave Iuventa, è accusato in Italia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e rischia per questo fino a 20 anni di carcere.

In Portogallo la sua vicenda ha determinato una reazione unanime. Il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa (di centro-destra) – uno dei più eminenti costituzionalisti portoghesi – ha espresso la sua solidarietà, affermando che “difendere la vita è un obbligo per la legge portoghese; è strano che non lo sia anche in tutti gli altri ordinamenti giuridici”. Il governo portoghese (di centro-sinistra) ha annunciato che darà tutto il suo sostegno a Miguel Duarte, sia nella sua difesa legale sia attraverso canali diplomatici.

La società civile si è mobilitata ed è iniziata una campagna chiamata “salvare vite umane non è un reato”. L’Ordine degli Avvocati Portoghesi ha rilasciato una dichiarazione in cui ricorda all’Italia “le responsabilità internazionali e transnazionali che collegano questo paese fondatore dell’UE, membro del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite, al sistema di tutela dei diritti umani e della protezione umanitaria”.

Quando, lo scorso giugno, il premier portoghese António Costa ha parlato del caso al premier italiano Giuseppe Conte, questi ha risposto che la magistratura in Italia è indipendente e che per questo non può intervenire sul merito della vicenda. La risposta è correttissima. Peccato che non sia sempre quella che viene da parte del governo italiano.

La magistratura italiana è indipendente ed è fondamentale che rimanga tale. Ma la magistratura è indipendente non solo quando si tratta di giustificare indagini relative alle attività connesse al soccorso umanitario. Lo è anche ? anzi, lo è ancora di più – quando i magistrati italiani nelle loro decisioni applicano il diritto internazionale e le convenzioni alle quali lo Stato Italiano si è vincolato e che obbligano tutti a proteggere la vita umana e a non lasciare immigrati e rifugiati abbandonati al loro destino su imbarcazioni alla deriva nel Mediterraneo.

Ed è un peccato che l’ indipendenza della magistratura non venga ricordata quando un ministro del governo italiano utilizza la tattica di “name and shame” contro i giudici servendosi della stampa e dei social media, così esponendoli a pesanti insulti e gravi minacce per la loro sicurezza: questo soltanto perché- nell’esercizio indipendente delle loro funzioni- questi giudici hanno interpretato ed applicato la legge in senso conforme ai principi costituzionali e del diritto sovranazionale, rispettando la gerarchia dei valori che esprimono e che si impone anche rispetto alle leggi volute dal governo. Ancora più grave è che l’ indipendenza della magistratura non venga ricordata quando lo stesso ministro minaccia di formare delle “liste nere” di magistrati, che ci ricordano tempi bui della storia dell’Europa, che dobbiamo evitare che tornino.

E’ importante richiamare le parole di Luigi Ferrajoli alla conferenza organizzata a Roma da MEDEL e Magistratura Democratica nello scorso mese di Marzo: “Il primo antidoto contro la corruzione del senso comune e del senso morale prodotta dall’ostentazione dell’immoralità e della disumanità delle politiche antimigranti consiste nel chiamare queste politiche con il loro nome: si tratta di violazioni massicce dei diritti umani stabiliti costituzionalmente e, in molti casi, di veri e propri reati.”

Si, è vero che la magistratura in Italia è indipendente. Ed è fondamentale che lo rimanga. Forse sarebbe stato importante per il Primo Ministro Conte ricordarlo ai suoi ministri, più che al premier portoghese.



(l’autore della lettera è il presidente di MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés)





