“L’indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. L’indifferente è complice. Complice dei misfatti peggiori”. Sono alcune parole della ‘definizione d’autore che la senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana, ha scritto per il vocabolario Zingarelli 2020. Parole cui ha fatto eco domenica il Papa dall’Angelus: “Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità, non è ammissibile l’indifferenza ed è doverosa la memoria. Domani siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera e di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore: mai più”.

Lunedì intanto ricorre la Giornata della Memoria, l’anniversario dell’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In occasione del 75esimo anniversario sono previsti molti appuntamenti in Italia. Alla Camera dei Deputati sarà proiettato il documentario “Una tragedia italiana” dedicato agli eccidi tra Emilia-Romagna e Toscana dopo l’8 settembre del 1943. A Venezia, durante una cerimonia al Teatro Goldoni, il sindaco Luigi Brugnaro ha proposto al consiglio comunale di assegnare la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Momenti di riflessione, mostre, libri e letture di testimonianze con gli studenti delle scuole sono previsti a Palermo, dove martedì 28 gennaio sarà deposta una targa in marmo in onore del premio Nobel per la fisica Emilio Segrè, che a Palermo, prima dell’emanazione delle leggi razziali, trascorse alcuni anni della sua vita come professore di fisica sperimentale all’università.

“Assieme, uniti, abbiamo l’obiettivo di costruire ponti di pace” ha detto Brugnaro al Teatro Goldoni accanto al presidente della Comunità Ebraica di Venezia Paolo Gnignati. “Nel Vecchio Continente esiste un nuovo antisemitismo che colpisce gli ebrei ogni giorno, costringendoli a nascondersi ed occultare i simboli della propria fede per paura di provocare una reazione. Difendendo il diritto di ciascun ebreo di sentirsi e mostrarsi ebreo, noi difendiamo l’Occidente, la nostra identità e i nostri valori”.