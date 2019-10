“Mi sono ritrovata il mio stalker davanti alla porta di casa”. Youma Diakite racconta il suo incubo a Domenica Live. “Uno stalker mi ha scritto messaggi per anni, dalla mattina alla sera, ogni giorno. Mi scriveva su Messenger…”, dice la modella. “Un giorno citofonano, doveva trattarsi di una raccomandata. Sale questa persona, mi consegna una busta. L’indirizzo era scritto con una calligrafia infantile, c’era una croce… Chiudo la porta, la riapro e chiedo ‘chi le ha dato questa busta?’. ‘Youma, ma non mi riconosci?’, mi ha detto lui. Era convinto che stessimo insieme e che io lo avessi lasciato per il mio attuale compagno, considerato da lui l’unico ostacolo”, aggiunge.

