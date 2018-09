Lily Allen: Ho fatto sesso in aereo con Liam Gallagher

Lily Allen (Ipa/Fotogramma)

A lanciare la bomba è il ‘Sun’. Lily Allen ha fatto sesso in aereo con Liam Gallagher quando il cantante era ancora sposato. Ad ammettere il flirt è la stessa Allen in ‘My Thoughts Exactly’, l’attesa biografia di prossima pubblicazione, della quale il quotidiano britannico ha pubblicato delle anticipazioni. I fatti risalgono al 2009, quando la 33enne si trovava in viaggio con la stella degli Oasis su un volo diretto in Giappone per il Fuji Rock Festival.

“Ci siamo sbronzati sull’aereo – scrive Allen -. E a un certo punto Liam e io ci siamo ritrovati insieme in bagno a fare qualcosa che non avremmo dovuto fare, e non c’erano droghe. Quando siamo sbarcati a Tokyo, Liam ha detto, ‘Cosa stai facendo adesso? Perché non torni nel nostro hotel?'” All’epoca dei fatti, Liam era sposato con Nicole Appleton, cantante delle All Saints e così chiese a Lily di non farne parola con la moglie.

“E’ stato il giorno dopo, quando mi disse una cosa tipo ‘Nessuno deve saperlo per Nic’ che ho scoperto che era sposato. Sapevo che Noel era sposato e sapevo che Liam era stato sposato con Patsy Kensit. Questo era in parte il motivo per cui l’avevo immaginato. Sono sempre stata una fan degli Oasis. Avevo 12 anni quando lui e Patsy Kensit finirono sulla copertina di Vanity Fair come la coppia più bella”.

Nonostante tutto Nicole capì cosa era successo. “Sei mesi dopo ero in macchina con il mio autista quando suonò il telefono. Era Liam – racconta Allen -. Sembrava come se fosse stato sveglio tutta la notte. ‘Lil’, mi disse. Ho solo bisogno che parli al telefono. Ho Nic qui e ho bisogno che ci parli e che le dica che sono tutte stro…” Lily mentì ma Nicole, che ha divorziato da Liam, nel 2014, sembra non aver mai dimenticato quell’episodio. E in un messaggio pubblicato su Twitter ha avvertito: “Un giorno le nostre strade si incroceranno @lilyallen!”