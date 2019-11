MILANO – Grazie, “la proposta mi onora ma vi confesso con congruo anticipo che non sarò in grado di raggiungervi essendo molto vecchia, stanca e lontana” (lettera al sindaco di Petrosino, provincia di Trapani). Grazie, “signor sindaco, la proposta della sua amministrazione mi onora. Sarà per me motivo d’orgoglio diventare vostra concittadina onoraria. Temo tuttavia di non potervi raggiungere personalmente (la geografia non aiuta)”, e così Liliana Segre rispose al primo cittadino di Baunei, 3.500 abitanti in provincia di Nuoro. Impossibile raggiungere tutti i Comuni che hanno deciso di onorarla così, doveroso rispondere a tutti, come sta facendo in questi giorni frenetici dove c’è una specie di gara tra chi gliela vuole dare, e poi ci sono i pochi che gliela negano, e anche quelli che la conferiscono ma con i distinguo dettati dalla politica.



Quando è cominciato tutto ciò? Forse con la polemica sulla Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio, di cui ora sembra vicina la sua presidenza, visto che ha infine deciso di accettare l’incarico. Un sacrificio, fatto perché vuole che l’organismo entri in funzione, e teme che un suo rifiuto vanifichi l’esistenza della commissione stessa. Quando glielo chiederanno, dirà quindi sì, nonostante la fatica che dovrà affrontare, che va ad aggiungersi alla sua vita ormai sotto scorta, dopo i messaggi di puro odio che hanno cominciato a bersagliarla, proprio lei, entrata a 13 anni ad Auschwitz- Birkenau con il numero di matricola 75190. E forse il primo a pensarci è stato Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva e anche sindaco di Diamante, provincia di Cosenza, “le ho detto che la cerimonia avverrà il Giorno della Memoria, è una grande emozione per noi”: il prossimo 27 gennaio Segre sarà inondata da offerte di cittadinanza e cerimonie, non potrà partecipare a tutte.



Milano, Conte con Liliana Segre al Memoriale della Shoah. Il premier: “Un’esperienza molto forte, terribile” La parola “emozione” ricorre in tante dichiarazioni, con “rispetto”, “memoria”, “esempio”, e ha spinto molti a fare il passo: mozione in consiglio comunale (una cinquantin adi Comuni sono a questo punto), voto all’unanimità, come è già successo a Bologna, a Volterra e anche a Custonaci (Palermo), ma qui interviene Dario Venegoni, presidente nazionale dell’Associazione nazionale ex deportati, di cui Liliana Segre “fa parte da sempre”, e parla di “evidente fenomeno mediatico, di una moda che è esplosa e che ci ha lasciati sconcertati”. L’Aned ha attualmente pochissimi iscritti: 2.400, la metà sono figli di deportati, più “1.300 cittadini che hanno scelto di seguirci”, e i reduci dai campi erano appena 109 nel 2018, ma purtroppo molti se ne sono andati. Cento sono rimasti, una è “Liliana, che tutti invitano, ci tempestano di richieste, di raccomandazioni perché la convinciamo ad andare qua e là. La sua è una testimonianza di altissimo valore e peso etico, che serve eccome, nel mondo di oggi”, dice Venegoni. Ma “i Comuni che vogliono onorare questa memoria hanno tantissimi strumenti per farlo, la cittadinanza onoraria rischia di essere una scorciatoia f acile “. Meglio “ricordare i propri deportati dimenticati, quasi ogni Comune d’Italia ne ha”, purtroppo. “Aiutare chi vuole visitare i campi, studiare, approfondire la storia”, e gli studenti, Segre ha cominciato nei Novanta a girare per scuole, “spiegando che i deportati non avevano colpe, erano ragazzi come loro, la maggioranza non è tornata”.

Tutto questo non è stato capito da chi ha comunque negato il riconoscimento della cittadinanza. Sesto San Giovanni, con la motivazione “non ha niente a che fare con la nostra storia”. Biella, il cui sindaco ha detto “Segre ha subito quello che ha subito 70 anni fa”, quindi perché regalarle la cittadinanza dopo tanto tempo? Pescara ha infine deciso di sì, dopo polemiche varie con il capogruppo della Lega che diceva “manca un legame con il nostro territorio “. Il sindaco di Sesto San Giovanni: ”Cittadinanza a Segre? No, basta il titolo di senatrice a vita” in riproduzione…. Altri Comuni leghisti si sono sbrigati in fretta. Ferrara, ad esempio, e lei si è detta “onorata” perché “questa è la città simbolo della cultura ebraica”, poi ha aggiunto che “negli ultimi tempi ho incassato una forma molto speciale di fratellanza civile “, tutte queste prove di rispetto, di riconoscimento del dolore subito, offerto a lei per tutti gli altri che hanno patito. Quando ha saputo di Varese (ma qui la giunta è di centrosinistra), ha reagito con semplicità: “Mi fa piacere perché è il primo carcere in cui sono entrata”, e “la mia vita è cambiata tante volte: così come un tempo ero stata espulsa da scuola e sono entrata in Senato, così a Varese ero entrata in carcere e ora la stessa Varese mi dà la cittadinanza”. Bello. Intanto fuori protestavano una decina di giovani di estrema destra.







Fonte