– Partenza il 10 agosto del 2018 e conclusione il 25 maggio del 2019. La Ligue 1 non perde tempo e compila già il calendario del prossimo campionato. Primo vero big match in programma alla quarta giornata, quello tra Monaco e Marsiglia.

PRIMO ANTICIPO PSG-CAEN – Si parte il 10 agosto con l’anticipo che metterà di fronte il Paris Saint Germain campione in carica al Caen. Per il Monaco il debutto sarà a Nantes mentre partono in casa Lione e Marsiglia, rispettivamente contro Amiens e Tolosa. Primo big match alla quarta giornata, Monaco-Marsiglia, mentre il 28 ottobre il Psg scenderà in campo al Velodrome. Lione e Marsiglia si affronteranno la prima volta il 22 settembre, il 6 ottobre il primo round fra Paris Saint Germain e Lione mentre la squadra di Tuchel e il Monaco si incroceranno nel Principato il 10 novembre e poi al Parco dei Principi il 20 aprile.

LA PRIMA GIORNATA – Questa la prima giornata, in programma fra il 10 e il 12 agosto: PSG – Caen, Lille – Rennes, Lione – Amiens, St.Etienne – Guingamp, Nizza – Reims, Bordeaux – Strasburgo, Marsiglia – Tolosa, Montpellier – Dijon, Nantes – Monaco, Angers – Nimes.