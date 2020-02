Papera Sergio Rico, il Bordeaux ringrazia

– Il Paris Saint Germain riparte dopo il pareggio di Amiens nel penultimo turno di Ligue1 e la sconfitta di Dortmund in Champions e lo fa battendo 4-3 il Bordeaux nel posticipo della 26/a giornata del campionato francese. Un successo che permette agli uomini di Thomas Tuchel di allungare a +13 il vantaggio sull’Olympique Marsiglia, sconfitto ventiquattro ore prima dal Nantes in casa.

La serata del Parco dei Principi, però, non parte nel migliore dei modi per i campioni di Francia che al 18′ si trovano a inseguire i girondini: UiJo Hwang di testa porta in vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un corner battuto da Basic. Al 25′ Cavani si conferma fondamentale per questa squadra impattando di testa su cross laterale di Di Maria. Per l’uruguaiano è il gol numero 200 con la maglia del Psg. In pieno recupero i parigini completano la rimonta col 2-1 firmato Marquinhos, ancora di testa, ancora su assist dell’argentino, ma al 6′ di recupero Sergio Rico la combina grossa rinviando addosso a Pablo che riporta in parità le due squadre gelando il Parco dei Principi prima dell’intervallo.

Mbappè in gol, rosso a Neymar

Nella ripresa il portiere di casa ne combina un’altra delle sue, questa volta consegnando il pallone al centro dell’area a Kalu, un salvataggio di Marquinhos evita il clamoroso 3-2 del Bordeux. Al 63′ l’ex Roma è ancora protagonista, questa volta nell’area avversaria con una doppietta che porta avanti i suoi. Sopra di uno il Psg prova a chiudere il match, ma prima l’egoismo di Cavani, poi un colpo di testa di Mbappè finito tra le braccia di Costil mantengono in bilico la gara. Al 69′, però, la stella francese, dopo uno scambio prolungato col Matador, non sbaglia a tu per tu con l’estremo ospite. Al 75′ l’ex Napoli si divora il 5-2 calciando alto sopra la traversa a porta vuota. Gol sbagliato, gol subito, perché pochi minuti dopo Pardo riapre il match con un gran destro dal limite dell’area che si insacca sotto l’incrocio dei pali. I girondini si gettano così nella metà campo avversaria alla ricerca del pari lasciando spazi alle ripartenze parigine. All’89’ Icardi raccoglie un cross dalla sinistra di Bernat e infila Costil per il 5-3, ma la Var annulla per posizione irregolare di Mbappè che partecipa all’azione. Al 92′ Psg in 10 per l’espulsione di Neymar per somma di ammonizioni. E’ l’ultima emozione di un match ricco di gol.

CLASSIFICA: Psg 65 punti; Marsiglia 52; Rennes 44; Lille 43; Monaco 39; Strasburgo 38; Montpellier, Nizza, Nantes, Lione, Reims 37; Bordeaux 35; Brest 34; Angers 33; St. Etienne 29; Metz 28; Dijon, Nimes 27; Amiens 22; Tolosa 13.