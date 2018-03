– Nell’anticipo della 31esima giornata della Ligue 1 il Psg ha battuto 2-1 l’Angers al Parco dei Principi, nonostante l’inferiorità numerica dopo 16 minuti per l’espulsione diretta di Thiago Motta. Decide la doppietta di Mbappe, in gol al 12′ e al 25′ del primo tempo. Di Ekambi, al 30′ della ripresa, la rete degli ospiti. In campo per tutta la partita Marco Verratti.

In classifica i parigini volano a 80 punti, a +17 dal Monaco secondo. Il titolo di Francia si avvicina sempre più a Parigi.