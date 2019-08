Ligue 1, buona la prima per il Psg: 3-0 al Nimes. I tifosi scaricano Neymar

PARIGI – Buona la prima. Senza Neymar, ormai con un piede e mezzo fuori dal Parco dei Principi, il Paris Saint Germain comincia la sua Ligue 1 2019-20 con una vittoria: un netto 3-0 al Nimes. Apre Cavani su rigore al 24′, nella ripresa chiudono i conti Mbappé e Di Maria.

Tutto facile per i parigini, contestato Neymar

I parigini battono 3-0 il Nimes dominando fin dalle prime battute. Mbappé sbaglia un gol facile dopo 16′, mentre al 21′ interviene il VAR: tocco di mano di Pablo Martinez e calcio di rigore. Dal dischetto Cavani non sbaglia. Il PSG va altre due volte vicino al gol nel primo tempo con Sarabia e Cavani. Nella ripresa è Mbappé a raddoppiare con un bel destro su assist di Bernat. Al 69′ Mbappé serve l’assist a Di Maria per il definitivo 3-0. Striscioni contro Neymar. Molti gli inviti a lasciare il club, “Neymar vattene”, lo slogan più pacato che si è alzato dagli spalti, “il peggior giocatore nella storia del Psg”, e ancora “il più povero nella storia del club”. Non sono mancati gli insulti pesanti con riferimento anche alle vicissitudini giudiziarie del brasiliano accusato di stupro da una modella.

Uno striscione contro Neymar: ”Vai via”

I risultati della prima giornata

Questi tutti i risultati della prima giornata della Ligue1: Monaco – Lione 0-3, Marsiglia – Reims 0-2, Dijon – St.Etienne 1-2, Nizza – Amiens 2-1, Montpellier – Rennes 0-1, Angers – Bordeaux 3-1, Brest – Tolosa 1-1, Lille – Nantes 2-1, Strasburgo – Metz 1-1, Paris SG – Nimes 3-0.

La classifica: Angers, Lione, Lille, Nizza, Psg, Reims, Rennes, St.Etienne 3 punti; Brest, Strasburgo, Metz, Tolosa 1; Montpellier, Nantes, Bordeaux, Monaco, Dijon, Amiens, Nimes, Marsiglia 0.





