Rinviato a causa del Coronavirus il tour europeo di Ligabue nel 2020: ecco il calendario con le nuove date dei concerti continentali del rocker di Correggio.

Brutte notizie per i fan di Ligabue all’estero: a causa dell’emergenza Coronavirus è stato rimandato il tour del rocker di Correggio. L’artista emiliano avrebbe dovuto suonare in primavera nei principali club europei, ma la situazione ha costretto gli organizzatori a rinviare il tutto all’anno che verrà.

Sono già state confermate le nuove date del tour 2021: ecco il calendario compelto e le informazioni sui biglietti.

Ligabue, tour in Europa: le nuove date

Ecco il nuovo calendario degli appuntamenti dal vivo di Luciano nei principali paesi del Vecchio continente:

16 maggio 2021 al LKA Longhorn di Stoccarda, Germania (recupero del 7 maggio 2020)

18 maggio 2021 alla Muffathalle di Monaco di Baviera, Germania (recupero dle 7 maggio 2020)

21 maggio 2021 allo Shepherd’s Bush Empire di Londra, Regno Unito (recupero del 26 aprile 2020)

23 maggio 2021 alla Melkweg di Amsterdam, Paesi Bassi (recupero del 23 aprile 2020)

26 maggio 2021 al Cirque Royal di Bruxelles, Belgio (recupero del 1° maggio 2020)

27 maggio 2021 al Bataclan di Parigi, Francia (recupero del 28 aprile 2020)

29 maggio 2021 al Razzmatazz di Barcellona, Spagna (recupero del 9 maggio 2020)

Restano ovviamente validi per le nuove date i biglietti già acquistati. Per chi non dovesse più riuscire ad andare al concerto, sono possibili modalità di rimborso. Tutte le informazioni sono disponibili sul circuito TicketOne.



Ligabue

Ligabue: confermato per ora il concerto evento di settembre

Nessuna notizia arriva invece in merito al concerto evento 30 anni in un giorno che si terrà il prossimo 12 settembre alla RCF Arena di Reggio Emilia.

Il rocker di Correggio ha per ora confermato l’attesissimo live in cui celebrerà i 30 anni di carriera. E intanto in questi giorni l’artista ha voluto partecipare alla campagna di sensibilizzazione per far rimanere a casa gli italiani in attesa passi l’emergenza Covid-19. Ecco il suo post: