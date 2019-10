A vent’anni dall’uscita, ritorna Miss Mondo di Ligabue in versione vinile: tutti i dettagli.

Miss Mondo, sesto album di Ligabue, compie vent’anni. In occasione di questa ricorrenza speciale, tale lavoro discografico viene riproposto in vinile. L’uscita è prevista per l’8 novembre 2019.

Si tratta di uno degli album più importanti della carriera del rocker di Correggio, al quale sarà aggiunto un inedito che non è contenuto nella versione CD, ma solo in quella in vinile relativo alla versione originale, uscita nel 1999.

L’album – in uscita l’8 novembre 2019 – sarà proposto in versione vinile: il rocker festeggia, inoltre, anche i vent’anni dalla sua prima esibizione all’Arena di Verona. Un anno davvero ricco di emozioni per Luciano, che omaggia i suoi fan con questo regalo speciale.

Miss Mondo in versione vinile: ecco la tracklist

Di seguito, ecco i brani che sono contenuti nel vinile di Miss Mondo, disponibile a partire dal mese di novembre di quest’anno:

Si viene e si va Uno dei tanti Almeno credo E Baby, è un mondo super Una vita da mediano Da adesso in poi L’odore del sesso Kay è stata qui Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase? (strumentale) Sulla mia strada Forse mi trovo Miss Mondo ’99 La porta dei sogni Non fai più male

Questa nuova versione di Miss Mondo segue l’uscita di Start, ultimo album di Ligabue, al quale è seguito anche un tour negli stadi.

In questo periodo, infine, sta andando in scena Balliamo sul mondo, spettacolo teatrale che contiene le musiche dell’artista che è, attualmente, in radio con il brano Polvere di Stelle, estratto proprio dal suo ultimo lavoro in studio.