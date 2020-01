Ligabue tour 2020 in Europa: le date dei concerti del rocker di Correggio nel Vecchio Continente.

Ligabue è pronto a conquistare anche l’Europa. Dopo aver annunciato il suo concerto evento alla RCF Arena di Reggio Emilia il 12 settembre, intitolato 30 anni in un giorno, una mega festa che è già andata sold out con otto mesi d’anticipo, ha confermato anche le date del tour europeo.

Sette date in sette location speciali per portare la propria musica ai fan che vivono nelle città più importanti del Vecchio Continente. Ecco tutti i dettagli su questo Europe Tour 2020.

Ligabue tour in Europa 2020: le date

Si parte il 23 aprile alla Melkweg di Amsterdam, in Olanda. La seconda data è quella del 26 aprile allo Shepherd’s Bush Empire di Londra, nel Regno Unito. Si prosegue con l’appuntamento del 28 aprile al Bataclan di Parigi, in Francia.

L’inarrestabile Liga farà quindi tappa al Cirque Royal di Bruxelles, in Belgio, il 1° maggio. Pochi giorni dopo toccherà alle due date tedesche: quella del 5 maggio alla Muffathalle di Monaco di Baviera e quella del 7 maggio al LKA Longhorn di Stoccarda.

In Spagna si esibirà a Barcellona il 9 maggio, in particolare al Razzmatazz. Ultima ma non ultima tra queste date, quella del 19 luglio al Moon & Stars Festival 2020 di Locarno in Svizzera. I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili da gennaio.

Di seguito il post con l’annuncio:

Ligabue fa sold out con la festa per i 30 anni

Negli ultimi giorni Liga è tornato a far parlare di sé per il clamoroso risultato della festa per i 30 anni, che aprirà le porte dell’RCF Arena di Correggio, la più grande location per i concerti all’aperto in Italia.

Con otto mesi d’anticipo è riuscito infatti a conquistare il sold out. Un risultato non scontato, visto che il rocker di Correggio era reduce da un tour negli stadi non particolarmente fortunato a livello di numeri. Ma a un evento unico come questo nessun fan del Liga poteva mai mancare.