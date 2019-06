Cosa accade se per una straordinaria occasione le ‘Luci d’America’ si trasformano in ‘Luci di Paperopoli’? Tra una tappa e l’altra dello Start Tour 2019 (prossime date: il 28 giugno allo Stadio San Siro di Milano; il 2 luglio allo Stadio Olimpico di Torino; il 6 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna; il 9 luglio allo Stadio Euganeo di Padova; il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma), Luciano Ligabue fa sosta nel mondo Disneyano ricevendo di fatto un’attestazione di merito del fumetto di casa Panini Comics: un colpo di matita lo ‘paperizza’ e lo trasforma nel suo alter ego di Paperopoli, Liga Duck. Eccolo quindi suonare insieme al mitico Paperino sulla copertina di Topolino 3318 in edicola da mercoledì 26 giugno, firmata da Alessandro Perina, perfettamente a suo agio nei panni di rocker in becco e piume.

Fonte