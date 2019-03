Ligabue ha tenuto un concerto, anteprima del tour 2019, all’Italghisa di Reggio Emilia, davanti a pochi fan.

Il 2019 di Luciano Ligabue è iniziato nel segno dei grandi risultati. Start è uscito a inizio marzo e ha conquistato subito la vetta della classifica italiana; i suoi singoli, sia Luci d’America che Certe donne brillano, hanno conquistato le radio, e i biglietti per il tour 2019 negli stadi stanno andando a ruba.

Proprio in vista dei concerti estivi, Ligabue ha tenuto ieri alla Fonderia Italghisa di Reggio Emilia un’anteprima molto speciale, dedicata a pochi fan del suo fanclub ufficiale (scelti tramite sorteggio), alcuni amici e giornalisti.

Tour 2019 Ligabue: anteprima all’Italghisa

La scaletta dell’evento speciale era incentrata quasi totalmente su Start, suonato per la prima volta dal vivo, ma non sono mancati cinque grandi classici del repertorio di Ligabue: Questa è la mia vita, Quella che non sei, Una vita da mediano, Balliamo sul mondo, Tra palco e realtà.

Ad accompagnarlo la sua band del momento: il tastierista Luciano Luisi, i chitarristi Max Cottafavi e Federico Poggipollini, il bassista Davide Pezzin e il batterista Michael Urbano.

La location dell’evento non è stata casuale: all’Italghisa nel 1992 l’artista ha organizzato il primo raduno del proprio fanclub ufficiale, il barMario.

Ligabue e l’Inter: scambio di auguri

In vista dell’evento di ieri, alcuni calciatori dell’Inter, squadra di cui il Liga è grande tifoso, hanno deciso di mandargli un messaggio d’auguri. I giocatori coinvolti erano Andrea Ranocchia, Daniele Padelli, Lautaro Martinez, Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio. Nel messaggio diretto a Luciano non è mancato un invito per assistere a un allenamento ad Appiano Gentile.

Impegnato nell’anteprima del concerto, Ligabue non ha potuto assistere al derby di Milano, andato in scena in contemporanea ieri sera, ma al termine dell’evento si è congratulato con i giocatori per il successo.

Di seguito il video di Urlando contro il cielo, inno non ufficiale dell’Inter: